ИА «Ореанда-Новости». Роспотребнадзор объяснил, какие меры предпринимать при подозрении на коронавирус.

Пресс-служба Роспотребнадзора рассказала, что при проявлении симптомов коронавируса необходимо изолировать больного в отдельном помещении и вызвать медиков.

Так, рекомендуется выделить для больного отдельное помещение. Однако если нет такой возможности, стоит постараться держаться от него на расстоянии не менее одного метра. В ведомстве сообщили, что вызвать на дом можно врача-терапевта или скорую помощь. При необходимости медицинский работник возьмёт анализ и направит его в организации Роспотребнадзора, чтобы подтвердить или опровергнуть наличие вируса.

Ранее россиянам рекомендовали ограничить поездки в Китай, Южную Корею, Италию и Иран. Также Роспотребнадзор призвал граждан России тщательнее соблюдать гигиену и не избегать места.