ИА «Ореанда-Новости». "Российской газете" представители Роструда рассказали  том, что на оплачиваемый дополнительный отпуск имеют право те, у кого ненормированный рабочий день. 

В Роструде заявили, что у тех, у кого ненормированный рабочий день, должен быть отпуск увеличен как минимум на три дня. Кроме этого, такие граждане должны быть освобождены от того, чтобы в нерабочие праздничные дни и в выходные исполнять обязанности. 

В Трудовом кодексе прописано, что ненормированный рабочий день подразумевает привлечение работников к тому, чтобы они выполняли свои обязанности сверх установленного времени. Также отмечается, что если работников привлекают постоянно, то в таком случае должна выплачиваться компенсация как оплата за сверхурочную работу.