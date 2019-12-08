В Роструде заявили, что у тех, у кого ненормированный рабочий день, должен быть отпуск увеличен как минимум на три дня. Кроме этого, такие граждане должны быть освобождены от того, чтобы в нерабочие праздничные дни и в выходные исполнять обязанности.В Трудовом кодексе прописано, что ненормированный рабочий день подразумевает привлечение работников к тому, чтобы они выполняли свои обязанности сверх установленного времени. Также отмечается, что если работников привлекают постоянно, то в таком случае должна выплачиваться компенсация как оплата за сверхурочную работу.