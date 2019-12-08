08.12.2019, 09:03
Россиянам рассказали о том, что у них есть право взять оплачиваемый дополнительный отпуск
ИА «Ореанда-Новости». "Российской газете" представители Роструда рассказали том, что на оплачиваемый дополнительный отпуск имеют право те, у кого ненормированный рабочий день.
В Роструде заявили, что у тех, у кого ненормированный рабочий день, должен быть отпуск увеличен как минимум на три дня. Кроме этого, такие граждане должны быть освобождены от того, чтобы в нерабочие праздничные дни и в выходные исполнять обязанности.
В Трудовом кодексе прописано, что ненормированный рабочий день подразумевает привлечение работников к тому, чтобы они выполняли свои обязанности сверх установленного времени. Также отмечается, что если работников привлекают постоянно, то в таком случае должна выплачиваться компенсация как оплата за сверхурочную работу.
В Роструде заявили, что у тех, у кого ненормированный рабочий день, должен быть отпуск увеличен как минимум на три дня. Кроме этого, такие граждане должны быть освобождены от того, чтобы в нерабочие праздничные дни и в выходные исполнять обязанности.
В Трудовом кодексе прописано, что ненормированный рабочий день подразумевает привлечение работников к тому, чтобы они выполняли свои обязанности сверх установленного времени. Также отмечается, что если работников привлекают постоянно, то в таком случае должна выплачиваться компенсация как оплата за сверхурочную работу.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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