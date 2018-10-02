ИА «Ореанда-Новости». В Минстрое сообщили, что россиянам снизят тариф за вывоз мусора, если они будут самостоятельно его сортировать. Это разделение тарифов могут ввести уже с 2019 года, пишет газета «Известия», ссылаясь на слова заместителя министра строительства Андрея Чибиса. В перспективе, при самостоятельной сортировке мусора, жители городов смогут уменьшить плату за вывоз отходов в вдвое, тем самым сэкономив на ЖКУ.



Замглавы Минстроя Андрей Чибис считает, что тем людям, которые тратят своё время и силы на сортировку мусора, необходимо предоставлять скидку. Но это будет возможно только в том случае, если на такую систему сортировки бумаги и пластика перейдёт весь жилой дом.

«Если люди сортируют сами, тратят на это силы, раскладывая мусор по разным мешкам, а потом — по разным контейнерам, то таким гражданам надо давать скидки. Но для этого на раздельный сбор мусора должен перейти весь дом», — сказал он.

По оценкам экспертов, сокращение платежа в зависимости от объемов вывезенного мусора может достичь 50%.

Новый тариф за вывоз мусора может появиться уже с 2019 года, сообщает замглавы Минстроя.

— Дифференцированные тарифы могут появиться с нового года, мы прописали для этого законодательную базу, – сказал Чибис.

Он отметил, что для введения новшества, обязательно должна быть организована соответствующая инфраструктура. Чтобы не получилось так, что во дворе стоят бачки с рассортированным мусором, а потом приезжает мусоровоз и всё снова перемешивает.

По его словам, сегодня в зависимости от региона ежемесячный платеж за вывоз мусора составляет в среднем от 80 до 130 рублей. С 1 января по всей стране в рамках «мусорной реформы» начнут работать региональные операторы, и тариф будет скорректирован.

Сейчас сортировка коммунальных отходов ведётся централизованно на специальных мусоросортировочных станциях.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 22 сентября подписал постановление, дополняющее правила работы с твёрдыми коммунальными отходами и устанавливающее дифференцированные тарифы для ответственных граждан.