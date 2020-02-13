ИА «Ореанда-Новости».Россиянам, проживающим в многоквартирных домах, могут запретить шуметь в определённые часы днем и выходные.

Комитетом Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству были предложены поправки в кодекс об административных правонарушениях. Согласно документу будет расширен перечень штрафов, взимаемых с граждан, нарушающих тишину и покой. В ближайшее время их планируют направить в соответсвующие инстанции для утверждения.

Если же инициатива будет поддержана, то жильцам многоквартирных домов запретят шуметь с часу до трех часов днем и с семи вечера до девяти утра в будни. Также нельзя будет шуметь в воскресенье и праздничные дни.



За нарушение тишины и покоя в указанное время будет взиматься штраф в размере 3 тысячи рублей с физических лиц, должностные лица отдадут 20 тысяч, юридические - 40 тысяч.



Напомним, что некоторых регионах Россиии подобные меры уже были приняты. они показали себя весьма эффективно, были приняты общественностью положительно.