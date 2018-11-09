ИА «Ореанда-Новости». Сервис для работодателей и соискателей Rabota.ru провёл исследование, по результатам которого выяснилось, что большинство россиян не стремятся брать больничный лист. С каждым годом таких граждан становится всё больше.

«Офисные эпидемии» давно не редкость - но это неудивительно, ведь чихающих и кашляющих сотрудников, не желающих «переболеть» дома, каждый год прибавляется. Сервис Rabota.ru провел опрос среди руководителей и трудоустроенных граждан. Выяснилось, что общее количество сотрудников различных компаний, которые предпочитают «болеть официально», составляет всего 8%. Остальные не хотят и слышать о том, чтобы пойти в поликлинику, и предпочитают отправляться на работу независимо от состояния здоровья.

В распоряжении Фонда социального страхования имеются данные, согласно которым число россиян, которые берут лист нетрудоспособности, с каждым годом сокращается. Например, в 2016 году было оформлено 40,5 млн больничных (в электронном и бумажном виде), а в 2017 году число выданных больничных сократилось на полмиллиона. По состоянию на конец сентября 2018 в ФСС говорят о 30,3 млн больничных, к началу ноября к ним добавились менее 3,7 млн листов нетрудоспособности. Вряд ли к концу года их станет столько же, сколько в предыдущие периоды.

Итак, три четверти населения страны предпочитает не вызывать врача и не идти в поликлинику. В Комитете по труду Госдумы прокомментировали, что тенденция к уменьшению обращений наблюдается потому, что сегодня «дорого болеть». Около 80% россиян ходят в офис, даже если плохо себя чувствуют, потому что у них большая загруженность, заменить их никто не может, и они не желают обострять отношения с начальством. Лишь 7% опрошенных признались, что могут договориться с начальником и работать из дома. Другая часть тех, кто отказывается от листа нетрудоспособности, опасается лишиться определённой доли зарплаты или, хуже того, потерять работу, остаться без средств к существованию - а нужно платить по кредитам. Действительно, только 10% работодателей выдают сотрудникам надбавки, чтобы те не теряли в деньгах во время болезни.

По сведениям Минздрава РФ, у более чем 50% россиян, прошедших диспансеризацию, выявлены заболевания, которые требуют наблюдения специалистов. Между тем максимум, что делают наши соотечественники, - оформляют отпуск за свой счёт, что несколько выгоднее, чем больничный лист.