При этом 34% опрошенных уверены, что подобная организация сейчас необходима, еще около 46% полагают, что она «скорее нужна», и только 17% из тех, кого опросил ВЦИОМ, сказали, что аналог комсомола создавать не надо.Отмечается, что. В основном так говорят люди более старшего возраста – от 45 лет.. 37% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет отметили, что относятся к комсомолу скорее положительно, 38% - безразлично, а еще 22% опрошенных затруднились дать ответ.Во ВЦИОМЕ отмечают, что о комсомоле знало около 95% респондентов, что говорит о высоком уровне информированности граждан. При этом больше знают о нём люди в возрасте старше 45 лет, а молодёжь просто «что-то слышала». Однако слова «ВЛКСМ» (Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи) и «комсомол» вызывают у россиян положительные эмоции. Люди, которые приняли участие в опросе, ассоциировали их с молодостью, патриотизмом и честностью.Кроме того, почти 90% респондентов заявили о том, что нужно вовлекать молодых людей в политическую и общественную жизнь государства. Много участников опроса высказались также за то, чтобы создавать молодёжные организации при политических партиях.Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым вводится наказание за вовлечение несовершеннолетних в митинги. За такое нарушение грозит административная ответственность в виде ареста до 15 суток и штрафа до полумиллиона рублей. За повторное проступок смогут наказать арестом до 30 суток и штрафом в 1 миллион рублей. Поддержали принятие законопроекта 338 депутатов, против было 38 парламентариев, еще один воздержался. Авторами документа являются депутаты из «Единой России».