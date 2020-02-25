ИА «Ореанда-Новости». На сайте Ассоциации туроператоров России появилась информация о том, что россияне начали массово сдавать туры в Италию, пишет «МК».



Отмечается, что россияне сдают туры даже несмотря на то, что уже полностью их оплатили. Путешественников напугали сообщения о том, что в Италии возникла вспышка коронавируса. Им заразились уже более 280 человек, семеро скончались.



Туристов также предупреждают, что туроператоры при сдаче тура удержат свой фактический убыток, так как Ростуризм не закрывал это направление, а в самой Италии на карантин закрыты только маленькие города, находящиеся вне туристических маршрутов.