ИА «Ореанда-Новости». После выхода документального исследования Юрия Дудя о ВИЧ в России наши сограждане стали в массовом порядке скупать экспресс-тесты для выявления этого заболевания.

С момента выхода фильма прошла всего неделя, а по заявлению частных диагностических лабораторий тема вокруг тестов приобрела крупномасштабный ажиотаж.

Дудь опубликовал свою работу «ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят» 11 февраля. Всего за неделю двухчасовой фильм посмотрели свыше 13 миллионов человек.

Ранее эту документальную ленту похвалили в Министерстве здравоохранения РФ, так как фильм существенно повышает уровень информированности населения о статусе ВИЧ-инфицированных, стимулирует сдавать анализы и более разумно подходить к методам защиты от вируса.