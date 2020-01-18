«Пятый канал» озвучил строгие правила субботнего дня.Православные верующие накануне большого церковного праздника придерживаются строгого поста. Они не едят молочные продукты, мясо, рыбу и яйца. Также категорически запрещается употреблять алкоголь. На сочельник нельзя давать давать взаймы, ссориться и стирать вещи. Церковнослужители отмечают, что в этот день желательно помочь всем нуждающимся людям.По народному поверию, освященная вода является целебной. Её можно омываться и мыть дом.