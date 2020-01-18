18.01.2020, 12:40
Россияне начали праздновать Крещенский сочельник
ИА «Ореанда-Новости». Верующие россияне начали праздновать Крещенский сочельник. «Пятый канал» озвучил строгие правила субботнего дня.
Православные верующие накануне большого церковного праздника придерживаются строгого поста. Они не едят молочные продукты, мясо, рыбу и яйца. Также категорически запрещается употреблять алкоголь. На сочельник нельзя давать давать взаймы, ссориться и стирать вещи. Церковнослужители отмечают, что в этот день желательно помочь всем нуждающимся людям.
Верующие россияне начинают посещать церкви и набирать освященную воду для себя и своих родственников. По народному поверию, освященная вода является целебной. Её можно омываться и мыть дом.
Православные верующие накануне большого церковного праздника придерживаются строгого поста. Они не едят молочные продукты, мясо, рыбу и яйца. Также категорически запрещается употреблять алкоголь. На сочельник нельзя давать давать взаймы, ссориться и стирать вещи. Церковнослужители отмечают, что в этот день желательно помочь всем нуждающимся людям.
Верующие россияне начинают посещать церкви и набирать освященную воду для себя и своих родственников. По народному поверию, освященная вода является целебной. Её можно омываться и мыть дом.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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