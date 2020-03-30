ИА «Ореанда-Новости». Граждане России начали скупать морозильные камеры, чтобы делать запасы продуктов, пишут «Известия».



Так, за последние 14 дней спрос на этот товар вырос до 1700 процентов.



Отмечается, что, например, на маркетплейсе «Беру» число заказов на морозилки выросло более чем в шесть раз, а на «Яндекс.Маркете» - в три раза.



При этом диетологи назвали заморозку здоровым способом хранения продуктов, однако призвали не делать слишком больших запасов, так как в таких продуктах уменьшается количество питательных элементов.