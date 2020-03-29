ИА «Ореанда-Новости». Россияне начали закупаться лекарственными препаратами впрок. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на данные ежемесячного отчёта агентства DSM Group.

Так, по итогам февраля выручка аптек выросла на 20% по сравнению с тем же месяцем в прошлом году.

Из отчёта следует, что на рост продаж лекарств повлияли не только препараты от респираторных и вирусных заболеваний. Россияне начали запасаться всеми категориями препаратов. Эксперты отмечают, что это связано и с сезонным обострением хронических заболеваний.

Отмечается, что на 25,8% выросли продажи сердечно-сосудистых препаратов, на 21,7% - лекарства от расстройства пищеварения, на 16,8% - средства от болезней нервной системы. Всего на лекарства в феврале россияне потратили 6,1 миллиардов рублей.