



В опросе принимали участие 60 тысяч жителей из 150 городов Российской Федерации.



Гражданам России предлагали согласиться или не согласиться с утверждением о том, что они проживают в безопасном районе и не боятся передвигаться по городу в тёмное время суток. Оценить данный тезис надо было по шкале от 1 до 10, где оценка 1 обозначает полное несогласие, а 10 – полное согласие.



ИА «Ореанда-Новости» . Опрос о том, какие города России граждане страны считают самыми небезопасными для жизни, провёл портал Domofond.ru.Гражданам России предлагали согласиться или не согласиться с утверждением о том, что они проживают в безопасном районе и не боятся передвигаться по городу в тёмное время суток. Оценить данный тезис надо было по шкале от 1 до 10, где оценка 1 обозначает полное несогласие, а 10 – полное согласие.

Самым небезопасным городом страны оказался, по мнению граждан, Новочеркасск Ростовской области.



Он занял самое последнее место в рейтинге безопасности. Оценка жителями Новочеркасска уровня защищённости за год упала на 0,9 балла.



Также не чувствуют себя в безопасности жители ещё двух городов Ростовской области – это жители городов Новошахтинск и Шахты.



Эти территории заняли 146 и 144 места соответственно. Ранее города Ростовской области попадал в рейтинг самых «дурнопахнущих» городов страны. Новошахтинск занял в этом рейтинге 26 место, а город Шахты – 30.





В десятку опасных для жизни городов Российской Федерации вошли также города Московской области: Волоколамск, Ногинск, Воскресенск и Пушкино.



Они заняли 149, 148, 145 и 142 места соответственно. Жители Алтайского края поставили низкую оценку безопасности в городе Рубцовск. Он находится на 147 месте в рейтинге безопасных городов. В Астраханском регионе за свою безопасность переживают жители краевой столицы. Астрахань занимает 143 место в рейтинге. Также невысоко оценивают свою безопасность и жители Волгограда – 141 место.





В десятку безопасных городов вошли: Грозный, Анапа, Геленджик, Нижневартовск, Сургут, Нальчик, Северодвинск, Сочи, Саранск и Мурманск. В целом безопасность жизни в российских городах по шкале от 1 до 10 граждане страны оценили в 6,7 балла.



Города Краснодарского края также получили положительные отзывы жителей о загрязнённости атмосферы. Помимо Геленджика к наименее загрязнённым городам отнесли Тюмень (Тюменская область) и Владимир (Владимирская область).





Напомним, что ранее рейтинг самых опасных городов Страны составлялся перед чемпионатом мира по футболу. Тогда самым криминальным городом России стала Пермь, следующее место за ним занял административный центр республики Тыва город Кызыл. Продолжили рейтинг Тюмень, Березники, Сургут, Балашиха, Нижний Тагил, Саратов, Чита, Омск, Новокузнецк, Астрахань, Шахты и Волгоград.