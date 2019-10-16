16.10.2019, 01:20
Россияне назвали самые скучные профессии
ИА «Ореанда-Новости». По результатам проведённого опроса, самыми скучными профессиями в России считают охранников и бухгалтеров.
Социальный опрос проводили через интернет-сервис Superjob. 13% опрошенных указали, что скучная работа у охранников, причём респонденты были в большинстве мужского пола. Женский пол утверждает, что самая скучная профессия - бухгалтер. 2% опрошенных заявили, что любая сидячая деятельность неинтересна для работников. Около 8% людей, участвующих в опросе указали, что главный критерий скучной профессии - это нежеланная должность на работе.
Почти никто не упомянул труд операторов колл-центров, депутатов, менеджеров по работе с клиентами и грузчиков. Стоит отметить, что мнение людей почти не изменились с 2013 года, когда был впервые запущен аналогический опрос.
Социальный опрос проводили через интернет-сервис Superjob. 13% опрошенных указали, что скучная работа у охранников, причём респонденты были в большинстве мужского пола. Женский пол утверждает, что самая скучная профессия - бухгалтер. 2% опрошенных заявили, что любая сидячая деятельность неинтересна для работников. Около 8% людей, участвующих в опросе указали, что главный критерий скучной профессии - это нежеланная должность на работе.
Почти никто не упомянул труд операторов колл-центров, депутатов, менеджеров по работе с клиентами и грузчиков. Стоит отметить, что мнение людей почти не изменились с 2013 года, когда был впервые запущен аналогический опрос.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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