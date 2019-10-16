Социальный опрос проводили через. 13% опрошенных указали, что с, причём респонденты были в большинстве мужского пола. Женский пол утверждает, что самая. 2% опрошенных заявили, чтодля работников. Около 8% людей, участвующих в опросе указали, чтона работе.Почти. Стоит отметить, что мнение людей почти не изменились с 2013 года, когда был впервые запущен аналогический опрос.