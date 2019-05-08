ИА «Ореанда-Новости» Всероссийский центр изучения общественного мнения провели опрос россиян на тему того, какие фильмы о Великой Отечественной войне жители России им нравятся больше всего. Респондентам можно было указать до пяти особо полюбившихся фильмов.

Лидером стала кинокартина «В бой идут одни старики» Леонида Быкова. Её назвали более четверти граждан (26 %). Далее следуют «А зори здесь тихие» Станислава Ростоцкого (20 %) и «Они сражались за Родину» Сергея Бондарчука (15 %). По 13 % набрали многосерийный телефильм «Семнадцать мгновений весны» Татьяны Лиозновой и картина 2019 года «Т-34» Алексея Сидорова.

Лишь 16% респондентов заявили, что современные фильмы о войне лучше советских. 55 % орошенных предпочитают старые ленты. Каждый пятый сказал, что не ощущает разницы между советским и современным кино о Великой Отечественной войне.