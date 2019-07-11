ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники социологической службы «Левада-центр» провели опрос российских граждан о вероятности возникновения серьёзных конфликтов на национальной почве.

Абсолютное большинство респондентов – 64 % – высказало мнение, что в России сейчас невозможны массовые столкновения на почве межэтнических конфликтов.

Ещё больше россиян – 83 % – уверены в том, что такие столкновения невозможны там, где они проживают, при этом 45 % из них убеждены в том, что подобные события абсолютно исключены.

С другой стороны, более 30 % опрошенных заявили, что вероятность столкновений на национальной почве существует. При этом на вопрос о том, возможно ли такое в местах их проживания, утвердительно ответили лишь 15 % принимавших участие в исследовании граждан.