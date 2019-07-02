ИА «Ореанда-Новости». На шестой географической олимпиаде четыре медали завоевали российские школьники из Москвы, как заявляет пресс-штаб мэра столицы. Из них получилось заработать две бронзовые медали, одну серебряную и одну золотую. Абсолютной победительницей стала ученица обычной общеобразовательной школы Катарина Мечникова.

Балтийскую олимпиаду проводят уже пятый год, однако в России её провели впервые. До этого местом участия стали города из Белоруссии, Литвы, Польши и Эстонии. Важной деталью олимпиады являются задания, составленные полностью на английском языке. Благодаря такой победе Москва входит в рейтинг лучших городов для предоставления образования по версии Bain & Company.