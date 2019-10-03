ИА "Ореанда-Новости". Большинство граждан России считают, что лучше будет дарить учителю один букет от класса.

Почти 80% россиян поддержало акцию «Дети вместо цветов». Они считают, что финансовая помощь больным детям намного больше пользы принесет. Об этом говорят данные опроса, проведенного ВЦИОМ.

На вопросы отвечали российские граждане, у которых есть дети или внуки школьного возраста.

Акция «Дети вместо цветов» проводится 1 сентября фондом «Вера» уже не в первый раз. В 2019 году в ней приняли участие школьники и 546 населённых пунктов России.



По правилам акции учителю дарится всего один букет от школьников и их родителей. А средства, которые должны были потратиться на покупку цветов, жертвуются для подопечных фонда и детского хосписа «Дом с маяком».