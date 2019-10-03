ИА "Ореанда-Новости". Граждане России рассказали о планах на зимние каникулы 2020 года.

О результатах исследования сообщил сервис OneTwoTrip. Эксперты опросили более тысячи человек о будущих новогодних каникулах.

23,5% респондентов думают о поездке, однако пока не до конца уверены в своих возможностях. Из них больше 16% хотят уехать за границу, а остальные – путешествовать по городам России.

Предадутся традициям и встретят Новый год дома почти 15% ответивших на опрос. 11,8 планируют отпраздновать в гостях у родных и друзей, 2,6% планируют каникулы на собственной даче.

Около половины респондентов ещё и вовсе не определились с тем, где и как встретить новый 2020 год.