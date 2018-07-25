



ИА «Ореанда-Новости» . Следователи и работники Следственного комитета страны сегодня принимают поздравления. Официально День сотрудника органов следствия Российской Федерации был утверждён в 2013 году, а дата 25 июля выбрана для празднования потому, что в этот день в 1713 году Петр I издал указ о создании канцелярии, в функции которой входило проведение предварительного следствия. До 2014 года следователи Следственного комитета России отмечали свой профессиональный праздник вместе с сотрудниками органов МВД 6 апреля. Теперь же у следователей СК есть собственная дата.

Сотрудники органов следствия занимаются трудной, кропотливой и важной на государственном уровне работой.



В их полномочия входит осуществление деятельности в сфере уголовного судопроизводства.



Тяжёлые преступления, совершённые злоумышленниками, в отношении жизни и свободы человека раскрывают следователи. Кроме того, следователи СК занимаются расследованием преступлений в сфере экономики, преступлений, совершённых лицами, обладающими особым правовым статусом: сотрудниками правоохранительных органов, судьями, адвокатами, депутатами различных уровней и другими должностными лицами.



За первые три месяца 2018 года следователи выезжали на места преступлений более 35 тысяч раз. Сотрудниками Следственного комитета рассмотрено более 160 тысяч обращений о преступлениях, более 30 тысяч дел было окончено.





Первым своих подчинённых по всей стране сегодня с профессиональным праздником поздравил Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин. Он отметил, что в правоохранительной системе России роль следователя неимоверно важна, ведь они находятся «на передовых рубежах в борьбе с преступностью». В своём обращении к сотрудникам руководитель следствия России отдал дань памяти всем, кто погиб при исполнении служебного долга и всем тем, кто всю жизнь посвятил этому нелёгкому труду.





В канун Дня следователя Александр Бастрыкин рассказал журналистам о том, чего удалось достичь Следственному комитету, когда он стал самостоятельным федеральным государственным органом. Основная задача Следственного комитета – расследование преступлений особо опасных для общества. Руководитель российского следствия поделился статистическими данными, подтверждающими эффективную работу сотрудников Следственного комитета.



В 2017 году следователи смогли раскрыть 91,7% всех совершённых в этом году убийств; 95,3% - фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом; 97,8% - преступлений, связанных с изнасилованиями.



За первый квартал 2018 года эти показатели были увеличены. Кроме того, в 2017 году следователям удалось добиться возмещения потерпевшим около 46 миллиардов рублей.





Александр Бастрыкин также поведал, как ведутся дела по противодействию коррупции, что является одним из главных направлений работы ведомства. В 2017 году в этом направлении было возбуждено более 17,6 тысяч уголовных дел, 8 тысяч дел отправлены в судебные инстанции. За первые 3 месяца 2018 года возбуждено 5 тысяч дел о коррупционных преступлениях, из них 2 тысячи направлены на рассмотрение в суды.



За 2017 год следователи Следственного комитета вернули государству более 2 миллиардов рублей. Кроме того, имущество обвиняемых на сумму более 8 миллиардов рублей находится под арестом. За первый квартал 2018 года суммы составили 500 миллионов рублей и 2,8 миллиарда рублей соответственно.





В своём интервью журналистам генерал также отметил, что согласно данным социологических опросов, 70% опрошенных россиян положительно оценивают работу следователей Следственного комитета.