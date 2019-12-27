ИА «Ореанда-Новости». Жители России поделились ожиданиями от новогоднего поздравления Владимира Путина.

Россияне рассказали, что бы они хотели услышать от президента страны в новогоднюю ночь. Из данных опроса фонда «Общественное мнение» следует, что граждане ждут от Владимира Путина искренности, добрых пожеланий и поздравлений.

О желании услышать от главы государства искренние пожелания заявило 13% опрошенных. 11% надеются, что Путин произнесёт слова об улучшении жизни в целом. О росте различных выплат и повышении уровня жизни хотят услышать 10% респондентов, о прекращении роста цен, тарифов и налогов, а также обещание мира – 5%.

В прошлом году в прямом эфире президентскую новогоднюю речь смотрели 73% опрошенных граждан. 23% вовсе не видели телеобращение. Также 34% отметили, что им неважно, что в своём обращении решит сказать лидер страны.