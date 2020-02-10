10.02.2020, 10:56
Россияне рассказали о способах уснуть в самолёте
ИА «Ореанда-Новости». Туристы из России, которые участвовали в опросе сервиса путешествий Туту.ру, рассказали о способах уснуть во время полёта на самолёте.
В опросе участвовали 1,7 тысячи человек их России.
Опрос показал, что тридцать восемь процентов респондентов могут спать в самолёте без дополнительных условий.
Тридцать два процента отвечавших пожаловались, что у них никогда не получается заснуть в самолёте.
Тринадцать процентов давших ответ заявили, что могут спать на рейсах, которые длятся пять часов.
На вопрос, что пользователям помогает заснуть в самолёте, 8 процентов респондентов заявили, что алкоголь, 5 процентов отвечавших назвали беруши. Такое же количество людей назвали маски для сна. Три процента респондентов сказали, что принимают противоукачивающее средство или снотворное. Один процент отвечавших заявили, что заснуть им помогает книга.
В опросе участвовали 1,7 тысячи человек их России.
Опрос показал, что тридцать восемь процентов респондентов могут спать в самолёте без дополнительных условий.
Тридцать два процента отвечавших пожаловались, что у них никогда не получается заснуть в самолёте.
Тринадцать процентов давших ответ заявили, что могут спать на рейсах, которые длятся пять часов.
На вопрос, что пользователям помогает заснуть в самолёте, 8 процентов респондентов заявили, что алкоголь, 5 процентов отвечавших назвали беруши. Такое же количество людей назвали маски для сна. Три процента респондентов сказали, что принимают противоукачивающее средство или снотворное. Один процент отвечавших заявили, что заснуть им помогает книга.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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