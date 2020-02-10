В опросе участвовали 1,7 тысячи человек их России.Тридцать два процента отвечавших пожаловались, что у них никогда не получается заснуть в самолёте.Тринадцать процентов давших ответ заявили, что могут спать на рейсах, которые длятся пять часов.Один процент отвечавших заявили, что заснуть им помогает книга.