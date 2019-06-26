ИА «Ореанда-Новости» Цифровые полисы обязательного медицинского страхования (ОМС) будут доступны для россиян с 2021 года. В скором времени полис можно будет сохранить на смартфон. Об этом рассказали в пресс-службе Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Электронный документ можно будет оформить для новорождённого ещё в роддоме. Для получения цифрового полиса необходимо оставить заявление на портале Госуслуг, выпуск электронных ОМС будет осуществляться в несколько этапов.