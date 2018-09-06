ИА «Ореанда-Новости». В качестве тестового режима власти Тайваня с 6 сентября запустили для граждан России безвизовый режим. Россияне смогут совершать краткосрочные поездки, однако этот безвизовый режим носит только временных характер, пока длится «испытательный срок».



С 6 сентября и до 31 июля 2019 года граждане России смогут без оформления визы посещать Тайвань на срок не более 14 дней. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Тайваня.

Однако посетить остров можно лишь с целью туризма, бизнес-поездок, по семейным делам, в том числе для встречи с родственниками, а также для участия в международных мероприятиях.

Отменены визы для россиян только до 31 юля 2019 года. Если власти Тайваня посчитают нужным, то продлят безвизовый режим, пока это только «бета-версия».

Для того, чтобы попасть по «безвизу» на остров, россиянам необходимо иметь загранпаспорт, срок действия которого не истекает в ближайшие шесть месяцев, обратный билет (подтверждение, что вы точно сможете вернуться домой), а также подтверждение брони за гостиницу или отель. Если намерены остаться у родственников или коллег, они должны дать гарантию, как принимающая сторона. Также придётся подтвердить финансовую состоятельность, обычно это делается в виде справки-выписки о зарплате.



Напомним, КНР считает Тайвань китайской провинцией. Большинство стран, в том числе Россия, разделяют эту позицию Пекина.



«Россия признает Тайвань в качестве неотъемлемой части Китая и не имеет с островом официальных межгосударственных отношений», – сообщает ситуационно-кризисный центр Министерства иностранных дел России.

«Так как большая часть побережья омывается сильными морскими течениями, купание разрешено только в определенных безопасных местах. Во всех аэропортах острова, кроме тайбэйских, категорически запрещено фотографирование», — отмечают в ситуационно-кризисном центре российского МИДа.