ИА «Ореанда-Новости». Антон Дроздов, глава правления Пенсионного фонда России, заявил, что ПФР планирует сообщать о предполагаемых размерах будущих пенсионных выплат тем россиянам, которые ещё не вышли на пенсию. Оповещение будет касаться тех, кому остаётся 15-20 лет до пенсии, сообщает ТАСС, цитируя слова Дроздова.

Антон Дроздов сообщил, что Пенсионный фонд запускает особый проект под названием «Моя пенсия». Для тех россиян, которые уже имеют трудовую историю и которым до пенсии остаётся 15-20 лет, фонд организует роботизированную рассылку. В письмах рассылки граждане прочтут описание различных жизненных сценариев.

Так, планируется рассказывать потенциальным получателям пенсии о том, какие выплаты они могут получить при выходе на заслуженный отдых, если будут продолжать работать в том же темпе, что и сейчас. Кроме того, россияне получат рекомендации по поводу того, как следует действовать, чтобы за то время, которое остаётся до пенсии, получить от этого страхования максимальную выгоду.

Руководство Пенсионного фонда России также предложило начать знакомить школьников с пенсионной системой. Для этого в школах может быть введён особый обучающий курс, призванный повысить интерес к пенсионному страхованию. Кроме того, молодые люди, начинающие работать, были бы достаточно осведомлены, чтобы «задавать правильные вопросы» своему будущему работодателю.

В декабре 2018 года Антон Дроздов сообщил, что ПФР возобновит рассылку писем, оповещающих граждан о размерах пенсионных накоплений. Он предложил, что рассылка может быть организована для работающих россиян в возрасте от 45 лет - сведения будут направляться таким гражданам каждые три года.

Пенсионный возраст в России постепенно повышается с 2019 года. К 2023 году мужчины будут выходить на пенсию с 65 лет (ранее - с 60), женщины - с 60 лет (ранее - с 55 лет).