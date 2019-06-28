ИА «Ореанда-Новости» Негосударственный пенсионный фонд Сбербанка провёл телефонный опрос россиян о том, какой доход им необходим для комфортной жизни после ухода на пенсию.

Более трети граждан России назвали цифру 30 тысяч рублей в месяц. 28 % респондентов полагают, что им потребуется 45–60 тысяч рублей.

Среди военнослужащих каждый пятый указал, что на пенсии ему необходимо более 100 тысяч рублей в месяц (среди всех социальных групп таких набралось лишь 2 %).

В то же время около 25 % домохозяек и студентов готовы довольствоваться суммами 15–20 тысяч рублей.

43 % граждан, находящихся на государственной службе, заявили, что им будет достаточно дохода 30 тысяч рублей в месяц.

41,2 % опрошенных полагают, что их государственная пенсия составит 15–30 тыс. рублей. 24 % предположили, что её размер составит 10–15 тысяч рублей. На доход более 50 тысяч рублей без учёта собственных накоплений рассчитывают 7,6 % респондентов (в основном это молодые люди).