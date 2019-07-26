И это несмотря на то, что средний чек самого ипотечного займа возрос.

По информации, предоставленной аналитиками Объединённого Кредитного Бюро, россияне всё меньше берут ипотечный кредит. В июне текущего года выдано свыше восьмидесяти тысяч ипотечных кредитов, хотя, с другой стороны, за аналогичный период прошлого года таких кредитов было выдано около ста двенадцати тысяч. В процентном соотношении этот показатель упал на двадцать восемь процентов. Средник чек ипотечного кредита в этом году вырос, в среднем, на двести тысяч рублей. Однако, рост ценника происходит на фоне зафиксированного специалистами сокращённого объёма кредитования на двадцать один процент.

Не только первый месяц лета показывает такую картину – сведения за первое полугодие текущего года, приведённые специалистами Объединённого Кредитного бюро, доказывают общую для государства тенденцию. В период с января по июнь российские банки выдали 497 тысяч ипотечных кредитов против 615 тысяч, зафиксированных в аналогичном периоде прошлого года. В денежном эквиваленте это 1,10 триллионов рублей против 1,22 триллиона рублей. Что касается среднего чека ипотечного кредита, то в первом полугодии 2019 года он составил 1,98 миллионов рублей против 2,21 миллиона рублей за январь – июнь прошлого года.

Следует отметить, что система ипотечного кредитования является для рынка жилья, расположенного в новостроящихся объектах, ключевой. Любое её колебание в отрицательную сторону свидетельствует о возникших проблемах в этой области. Несмотря на то, что ставки по ипотечному кредитованию регулярно снижаются, количество заёмщиков не растёт, а даже наоборот – снижается.