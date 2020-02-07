Мужчина 51 года был задержан на севере иностранного государства, где остановился в супругой и сыном в отеле Новента-ди-Пьяве.Роман Козлов находится в розыске с 2013 года, а в ноябре прошлого года в отношении него был выписан международный ордер на арест. Суд России обвиняет Козлова в убийстве четырёх человек, которое было совершено в 2012 году.