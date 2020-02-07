07.02.2020, 23:33
Россиянин, обвиняемый в четырёх убийствах, был задержан в Италии
ИА «Ореанда-Новости». Россиянин Роман Козлов, обвиняемый в четырёх убийствах, был задержан в Италии, сообщает российский посол в Италии.
Мужчина 51 года был задержан на севере иностранного государства, где остановился в супругой и сыном в отеле Новента-ди-Пьяве. В настоящее время он находится под арестом, но вскоре россиянина экстрагируют на родину.
Роман Козлов находится в розыске с 2013 года, а в ноябре прошлого года в отношении него был выписан международный ордер на арест. Суд России обвиняет Козлова в убийстве четырёх человек, которое было совершено в 2012 году. Также россиянина подозревают в создании преступного сообщества, которое ранее занималось отмыванием денег.
Мужчина 51 года был задержан на севере иностранного государства, где остановился в супругой и сыном в отеле Новента-ди-Пьяве. В настоящее время он находится под арестом, но вскоре россиянина экстрагируют на родину.
Роман Козлов находится в розыске с 2013 года, а в ноябре прошлого года в отношении него был выписан международный ордер на арест. Суд России обвиняет Козлова в убийстве четырёх человек, которое было совершено в 2012 году. Также россиянина подозревают в создании преступного сообщества, которое ранее занималось отмыванием денег.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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