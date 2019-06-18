Отмечается, что прокурор настаивал на меньшей сумме компенсации – 80 тысячах рублей. А защита Шарифуллина требовала 1,5 миллиона рублей, основываясь на практике ЕСПЧ.Шарифуллин пострадал от двух участковых летом 2017 года. Полицейские его избили, а потом привезли в отделение, где продолжили бить бутылкой и огнетушителем. Примечательно, что участковые свою вину не признали.