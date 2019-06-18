18.06.2019, 21:29
Россиянин отсудил у МВД 100 тысяч рублей за пытки в полиции
ИА «Ореанда-Новости». Житель Татарстана Ильдар Шарифуллин в суде выиграл у МВД 100 тысяч рублей компенсации за пытки, которые над ним совершили двое участковых.
Отмечается, что прокурор настаивал на меньшей сумме компенсации – 80 тысячах рублей. А защита Шарифуллина требовала 1,5 миллиона рублей, основываясь на практике ЕСПЧ.
Шарифуллин пострадал от двух участковых летом 2017 года. Полицейские его избили, а потом привезли в отделение, где продолжили бить бутылкой и огнетушителем. Примечательно, что участковые свою вину не признали.
Отмечается, что прокурор настаивал на меньшей сумме компенсации – 80 тысячах рублей. А защита Шарифуллина требовала 1,5 миллиона рублей, основываясь на практике ЕСПЧ.
Шарифуллин пострадал от двух участковых летом 2017 года. Полицейские его избили, а потом привезли в отделение, где продолжили бить бутылкой и огнетушителем. Примечательно, что участковые свою вину не признали.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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