ИА «Ореанда-Новости». Российский программист Пётр Левашов, которого в прессе прозвали «королём спама», признал себя виновным в американском суде. Его обвиняют в кибермошенничестве. Приговор Левашову будет объявлен в следующем году.



Пётр Левашов, которого в США обвинили в компьютерном мошенничестве, узнает свой приговор 6 сентября 2019 года, так сообщили в министерстве юстиции Соединенных Штатов Америки. В среду стало известно, что российский программист признал вину.

«38-летний Петр Юрьевич Левашов из Санкт-Петербурга, также известный как Петр Левашов, Петер Севера и Сергей Астахов, заявил о своей виновности сегодня в окружном суде города Хартфорд, штат Коннектикут», – сообщили в ведомстве.

Его обвиняли в том, что он похищал коды доступа, распространял спам через электронную почту и вирусные программы, предназначенные для мошенничества – вымогательства денег.

«Ему предъявлялись обвинения касательно его операций в сети ботов "Келихос", которую он использовал для злонамеренной деятельности, включая хищение кодов доступа, распространение спама в электронной почте и внедрение вредоносных компьютерных программ, предназначенных для вымогательства выкупа», – уточнили в подробности дела в министерстве юстиции Соединенных Штатов Америки.

Согласно данным минюста США, 38-летний петербуржец признал себя виновным в нанесении «международного ущерба» защищенному компьютеру. Также он сознался в сговоре, компьютерном мошенничестве и краже персональных данных при отягчающих обстоятельствах.

Напомним, россиянина задержали в Испании по запросу властей США, в октябре 2017 года из Испании его экстрадировали в США, где ему предъявили обвинение. Американская сторона утверждала, что Левашов причастен к созданию сети компьютеров «Келихос», зараженных вирусом и находившихся под контролем хакеров. С помощью этой сети они осуществляли несанкционированный сбор данных и рассылали спам.

Когда стало известно, что его экстрадируют в США, Замглавы МИД России Алексей Мешков заявил, что Россия выступает против экстрадиции россиян в иностранные государства, включая США. Сейчас Левашов содержится в тюрьме города Бриджпорт.