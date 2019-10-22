22.10.2019, 17:14
Россиянин попросил политического убежища на Украине после митингов
ИА «Ореанда-Новости». Украинские пограничники сообщили, что они получили прошение от гражданина России о предоставлении политического убежища, пишет «МК».
Имя попросившего не называется. Известно, что 26-летний мужчина приехал в пункт пропуска «Сеньковка» в Черниговской области. При прохождении контроля он попросил политического убежища.
Отмечается, что мужчина заявил, что в России его преследуют за участие в митингах. Сейчас мужчину отправили в Миграционную службу.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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