ИА «Ореанда-Новости». Украинские пограничники сообщили, что они получили прошение от гражданина России о предоставлении политического убежища, пишет «МК».



Имя попросившего не называется. Известно, что 26-летний мужчина приехал в пункт пропуска «Сеньковка» в Черниговской области. При прохождении контроля он попросил политического убежища.



Отмечается, что мужчина заявил, что в России его преследуют за участие в митингах. Сейчас мужчину отправили в Миграционную службу.