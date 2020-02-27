27.02.2020, 13:01
Россиянин, призывавший убивать чиновников, проведёт в заключении девять лет
ИА «Ореанда-Новости». Жителя Курганской области, призывавшего убивать чиновников, Екатеринбурский окружной военный суд признал виновным и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы. Об этом 27 февраля проинформировало агентство URA.RU, которое ссылается на областное управление ФСБ.
По информации от агентства, мужчина на своей странице в социальной сети регулярно публиковал материалы экстремистского толка, в которых выступал с призывом применять насилие в отношении представителей федеральных органов государственной власти. Помимо этого, обвиняемый из пневматического пистолета сделал боевой.
Известно, что мужчина имеет несколько судимостей, в числе которых судимость за убийство с особой жестокостью.
По информации от агентства, мужчина на своей странице в социальной сети регулярно публиковал материалы экстремистского толка, в которых выступал с призывом применять насилие в отношении представителей федеральных органов государственной власти. Помимо этого, обвиняемый из пневматического пистолета сделал боевой.
Известно, что мужчина имеет несколько судимостей, в числе которых судимость за убийство с особой жестокостью.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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