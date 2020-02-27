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Об этом 27 февраля проинформировало агентство URA.RU, которое ссылается на областное управление ФСБ.По информации от агентства, мужчина на своей странице в социальной сети регулярно публиковал материалы экстремистского толка, в которых выступал с призывом применять насилие в отношении представителей федеральных органов государственной власти. Помимо этого, обвиняемый из пневматического пистолета сделал боевой.Известно, что мужчина имеет несколько судимостей, в числе которых судимость за убийство с особой жестокостью.