ИА «Ореанда-Новости»Жителя Курганской области, призывавшего убивать чиновников, Екатеринбурский окружной военный суд признал виновным и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы. Об этом 27 февраля проинформировало агентство URA.RU, которое ссылается на областное управление ФСБ. 

По информации от агентства, мужчина на своей странице в социальной сети регулярно публиковал материалы экстремистского толка, в которых выступал с призывом применять насилие в отношении представителей федеральных органов государственной власти. Помимо этого, обвиняемый из пневматического пистолета сделал боевой. 

Известно, что мужчина имеет несколько судимостей, в числе которых судимость за убийство с особой жестокостью.  