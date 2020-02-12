ИА «Ореанда-Новости» . СК проверяет все детали и обстоятельства смерти молодого волгоградца, который разбился насмерть при катании на тюбинге. Об этом сообщает канал «НТВ».

Накануне вечером 23-летний россиянин катался со своей девушкой на «ватрушке» со склона Мамаева кургана. Импровизированная горка никогда не было должным образом оборудована для подобных развлечений, в результате чего и произошёл несчастный случай: тюбинг на огромной скорости влетел в кирпичную стену.

Пострадавшего волгоградца с серьёзной травмой головы доставили в медицинское учреждение, однако врачи не смогли спасти молодому человеку жизнь. Девушка находится в больнице в тяжёлом состоянии.