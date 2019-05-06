ИА «Ореанда-Новости» Во время отдыха на курорте Анталья в Турции погиб гражданин России. Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на генконсульство России в Турции.

Мужчина приобрёл путёвку у туроператора. В дипмиссии рассказали, что погибший приобрёл прыжок с парашютом без сопровождения инструктора, при покупке он предъявил документ, подтверждающий, что он профессионально занимается парашютным спортом. Во время прыжка мужчина в результате нештатной ситуации разбился насмерть, упав в море.