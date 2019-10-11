ИА «Ореанда-Новости». Мужчина в республике Коми получил год исправительных работ за то, что вскрывал монетоприёмники торговых автоматов по продаже жвачки и игрушек, пишет «Интерфакс».



Сначала он похитил монеты в автоматах в городе Сосногорске на сумму более 13 тысяч рублей, а потом поехал в Ухту, где украл монет на сумму 14,5 тысяч рублей. Затем он вернулся опять в Сосногорск и там продолжил вскрывать автоматы.



Во время одного из преступлений мужчину заметила товаровед магазина, когда он вытаскивал монеты на сумму в 2890 рублей. Мужчина вину полностью признал, отметив, что тратил деньги на свои нужды.