22.01.2020, 21:15
Россиянина, который прилетел из Китая, отправили в инфекционную больницу Петербурга
ИА «Ореанда-Новости». Россиянина, который прилетел из Китая, госпитализировали в одно из больниц Петербурга с подозрением на ОРВИ, пишет «Интерфакс».
Сообщается, что мужчину отвезли в Клиническую инфекционную больницу им. Боткина. Подробности будут известны после того, как придут результаты анализов. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что обследование пациента займёт несколько дней.
СМИ сообщают, что мужчина прилетел в Санкт-Петербург из Шанхая.
Сообщается, что мужчину отвезли в Клиническую инфекционную больницу им. Боткина. Подробности будут известны после того, как придут результаты анализов. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что обследование пациента займёт несколько дней.
СМИ сообщают, что мужчина прилетел в Санкт-Петербург из Шанхая.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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