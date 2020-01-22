Сообщается, что мужчину отвезли в Клиническую инфекционную больницу им. Боткина. Подробности будут известны после того, как придут результаты анализов. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что обследование пациента займёт несколько дней.СМИ сообщают, что мужчина прилетел в Санкт-Петербург из Шанхая.