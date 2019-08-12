ИА «Ореанда-Новости». В Федеральной таможенной службе рассказали, что гражданка России попыталась провезти в Китай 2 кг золота, которые она спрятала в обуви, пишет «МК».



Таможенники нашли 10 слитков золота под стельками кроссовок. На досмотр женщину отправили потому, что она выглядела очень нервной.



Отмечается, что золото россиянке передалось по наследству. Она намеревалась продать его в Китае. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье «контрабанда».