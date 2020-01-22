Конкурс проходил в болгарском городе София. О победе на конкурсе россиянка сообщила в Facebook.Во время выступления на конкурсе талантов Вербицкая спела Besame Mucho.В конкурсе участвуют замужние женщины, которым от сорока лет. На нем собрались представительницы 36 государств.