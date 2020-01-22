22.01.2020, 12:01
Россиянка из Петербурга выиграла конкурс красоты "Миссис Вселенная Классик"
ИА «Ореанда-Новости». Ксению Вербицкую, мать четырех детей, проживающей в российском городе Санкт-Петербурге, назвали победительницей конкурса красоты "Миссис Вселенная Классик - 2020". Конкурс проходил в болгарском городе София. О победе на конкурсе россиянка сообщила в Facebook.
Во время выступления на конкурсе талантов Вербицкая спела Besame Mucho.
Россиянка поблагодарила за поддержку коллег, друзей и семью. Вербицкая заявила, что победа ей далась непросто, но теперь она счастлива.
В конкурсе участвуют замужние женщины, которым от сорока лет. На нем собрались представительницы 36 государств.
Во время выступления на конкурсе талантов Вербицкая спела Besame Mucho.
Россиянка поблагодарила за поддержку коллег, друзей и семью. Вербицкая заявила, что победа ей далась непросто, но теперь она счастлива.
В конкурсе участвуют замужние женщины, которым от сорока лет. На нем собрались представительницы 36 государств.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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