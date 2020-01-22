ИА «Ореанда-Новости». Ксению Вербицкую, мать четырех детей, проживающей в российском городе Санкт-Петербурге, назвали победительницей конкурса красоты "Миссис Вселенная Классик - 2020". Конкурс проходил в болгарском городе София. О победе на конкурсе россиянка сообщила в Facebook. 

Во время выступления на конкурсе талантов Вербицкая спела Besame Mucho. 

Россиянка поблагодарила за поддержку коллег, друзей и семью. Вербицкая заявила, что победа ей далась непросто, но теперь она счастлива. 

В конкурсе участвуют замужние женщины, которым от сорока лет. На нем собрались представительницы 36 государств. 