ИА «Ореанда-Новости». В Арбитражный суд Москвы подан иск, по которому россиянка Нина Якович требует с международной компании по распространению медицинских препаратов и пищевых добавок «Формула здоровья и красоты» более 15 млрд рублей, пишет «Интерфакс».



Суть заявления не раскрывается. Сейчас суд оставил иск без рассмотрения, так как к нему не приложены все необходимые документы.



Что касается ответчика, то сейчас в российском Едином государством реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) нет компании под названием «Международная организация по распространению медицинских препаратов и пищевых добавок «Формула здоровья и красоты».

