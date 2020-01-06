ИА «Ореанда-Новости». Россиянка разбилась насмерть во время катания на тюбинге, сообщает издательство «Новый Омск».

Смертельный инцидент произошёл вчера, 5 января. Омчанка каталась на тюбинге в Советском парке культуры и отдыха. По информации следственного комитета по Омской области, женщина каталась вне специально оборудованных горок, а по лыжероллерной трассе. Женщина врезалась в фонарный столб и скончалась от множества переломов.

Администрация парка сказала, что предупредительные таблички развешены на всей территории лыжероллерной трассы. Но вне зависимости от нарушения правил отдыха, они готовы оплатить похороны погибшей.