06.01.2020, 16:51
Россиянка разбилась насмерть во время катания на тюбинге
ИА «Ореанда-Новости». Россиянка разбилась насмерть во время катания на тюбинге, сообщает издательство «Новый Омск».
Смертельный инцидент произошёл вчера, 5 января. Омчанка каталась на тюбинге в Советском парке культуры и отдыха. По информации следственного комитета по Омской области, женщина каталась вне специально оборудованных горок, а по лыжероллерной трассе. Женщина врезалась в фонарный столб и скончалась от множества переломов.
Администрация парка сказала, что предупредительные таблички развешены на всей территории лыжероллерной трассы. Но вне зависимости от нарушения правил отдыха, они готовы оплатить похороны погибшей.
Смертельный инцидент произошёл вчера, 5 января. Омчанка каталась на тюбинге в Советском парке культуры и отдыха. По информации следственного комитета по Омской области, женщина каталась вне специально оборудованных горок, а по лыжероллерной трассе. Женщина врезалась в фонарный столб и скончалась от множества переломов.
Администрация парка сказала, что предупредительные таблички развешены на всей территории лыжероллерной трассы. Но вне зависимости от нарушения правил отдыха, они готовы оплатить похороны погибшей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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