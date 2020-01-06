Смертельный инцидент произошёл вчера, 5 января. Омчанка каталась на тюбинге в Советском парке культуры и отдыха. ПЖенщина врезалась в фонарный столб и скончалась от множества переломов.Администрация парка сказала, что предупредительные таблички развешены на всей территории лыжероллерной трассы. Но вне зависимости от нарушения правил отдыха, они готовы оплатить похороны погибшей.