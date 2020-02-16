16.02.2020, 11:56
Россиянка скончалась после участия в конкурсе по поеданию пирожных
ИА «Ореанда-Новости». В Москве жительница столицы двадцати трёх лет подавилась и задохнулась, когда принимала участие в соревнованиях по поеданию кондитерских изделий. Об этом рассказывает Baza в Telegram.
Трагедия случилась пятнадцатого февраля в центре Москвы в одном из баров. Девушка, отдыхавшая в нём со своими друзьями, приняла решение поучаствовать в конкурсе по поеданию пирожных. Под конец соревнования девушка намеревалась съесть сразу несколько кондитерских изделий, но у неё этого сделать не получилось.
Участница соревнования сделала вздох и подавилась, но никто из рядом находившихся людей не смог ей помочь. В результате выигравшая конкурс девушка задохнулась. Медики, приехавшие по вызову, зафиксировали факт смерти.
Трагедия случилась пятнадцатого февраля в центре Москвы в одном из баров. Девушка, отдыхавшая в нём со своими друзьями, приняла решение поучаствовать в конкурсе по поеданию пирожных. Под конец соревнования девушка намеревалась съесть сразу несколько кондитерских изделий, но у неё этого сделать не получилось.
Участница соревнования сделала вздох и подавилась, но никто из рядом находившихся людей не смог ей помочь. В результате выигравшая конкурс девушка задохнулась. Медики, приехавшие по вызову, зафиксировали факт смерти.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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