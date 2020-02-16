ИА «Ореанда-Новости».  В Москве жительница столицы двадцати трёх лет подавилась и задохнулась, когда принимала участие в соревнованиях по поеданию кондитерских изделий. Об этом рассказывает Baza в Telegram. 

Трагедия случилась пятнадцатого февраля в центре Москвы в одном из баров. Девушка, отдыхавшая в нём со своими друзьями, приняла решение поучаствовать в конкурсе по поеданию пирожных. Под конец соревнования девушка намеревалась съесть сразу несколько кондитерских изделий, но у неё этого сделать не получилось. 

Участница соревнования сделала вздох и подавилась, но никто из рядом находившихся людей не смог ей помочь. В результате выигравшая конкурс девушка задохнулась. Медики, приехавшие по вызову, зафиксировали факт смерти.