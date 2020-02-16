Трагедия случилась пятнадцатого февраля в центре Москвы в одном из баров. Девушка, отдыхавшая в нём со своими друзьями, приняла решение поучаствовать в конкурсе по поеданию пирожных.Участница соревнования сделала вздох и подавилась, но никто из рядом находившихся людей не смог ей помочь. В результате выигравшая конкурс девушка задохнулась. Медики, приехавшие по вызову, зафиксировали факт смерти.