ИА «Ореанда-Новости» . Военные России осуществили переброску крупнокалиберных полевых гаубиц на сирийскую территорию. По сообщению информационного издания «Avia.pro», гаубицы модели «Мста-Б» будут использованы для проведения боевых операций в Идлибе.

Основной целью переброшенных в Сирию полевых гаубиц будет проведение боевых действий, направленных на ликвидацию террористических группировок в Алеппо и Идлибе. Столкновения с использованием данного вооружения могут начаться уже на следующей неделе.

В сообщении уточняется, что 152-миллиметровые российские гаубицы имеют дальность действия более 30 километров. Поддерживать артиллеристов будут воздушные истребители и бомбардировщики воздушно-космических сил Российской Федерации. Пока что неизвестно точное количество переброшенных на сирийскую территорию орудий и боеприпасов.