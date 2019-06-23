ИА «Ореанда-Новости» Генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский сообщил в эфире одного из телеканалов, что российской армии переданы два модернизированных вертолёта Ми-28НМ «Ночной охотник». На 2020 год запланировано введение в строй ещё шести машин. Два вертолёта будут задействованы в государственных совместных испытаниях.

Ми-28 был модернизирован на основании опыта военных действий в Сирии. Главный конструктор нового вертолёта Виталий Щербин рассказал, что «Ночной охотник» способен применять широкий спектр воздушных средств поражения, в том числе ракеты «воздух – воздух», то есть сбивать ракеты, запущенные противником.

Президент России и верховный главнокомандующий Владимир Путин распорядился обеспечить к 2028 году поставку в Воздушно-космические силы РФ 100 вертолётов данной модификации.