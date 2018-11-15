ИА «Ореанда-Новости». В Чувашии чиновница за четыре года выписала себе безосновательно 39 приказов о премии, а также присвоила себе два класса чинов советника муниципальной службы. Ее обвинили в превышении полномочий, суд назначил ей наказание в виде штрафа. Об этом подробнее рассказали в Управлении Следственного Комитета по республике.

Как рассказал помощник руководителя следственного управления СКР Олег Дмитриев, «отличилась» начальник финансового отдела администрации города Новочебоксарска. По версии следствия, с января 2012 года по апрель 2016 года начальник финансового отдела незаконно, без соответствующих решений главы городской администрации, премировала себя – издала 39 приказов на общую сумму свыше 108 тысяч рублей. Этими деньгами чиновница распоряжалась по своему усмотрению. Также она присвоила два классных чина: советника муниципальной службы второго, а после и первого класса.

Со слов представитель Следственного комитета, второй приказ чиновница выписала на своё имя якобы «за особые отличия в службе на основании решения ею же сформированной аттестационной комиссии». Право это делать она не имела. За эти чины женщина ежемесячно получала дополнительные денежные выплаты из муниципального бюджета.

Ей вынесли обвинение в превышении полномочий. Суд завершился, начальнице финансового отдела вынесен приговор. Суд признали её виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 Уголовного Кодекса России («Превышение должностных полномочий»). Ей назначено наказание в виде 40 тысяч рублей штрафа. Приговор суда вступил в законную силу.

Ранее в Чебоксарах перед судом предстал бывший начальник муниципального бюджетного учреждения «Управление экологии города Чебоксары». Его обвинили в присвоении около 700 тысяч рублей из муниципального бюджета. Согласно материалам дела, он незаконно премировал себя. Чиновник выписывал себе приказы о единовременном получении премии в завышенных размерах. Он поощрял себя ко Дню защитника Отечества, дню ЖКХ, а также по другим праздникам и поводам, которые не предусмотрены действующим в учреждении положением об оплате труда.