ИА «Ореанда-Новости» . Пресс-служба Воронежской епархии заявила, что терминалы, через которые можно будет оплатить пожертвования, появились в российских храмах по многочисленным просьбам прихожан. По их сообщению, установка терминалов Сбербанка в церквях осуществляется уже почти год для удобства верующих и по настоятельной просьбе самого банка.

В настоящее время возможность внесения пожертвований для строительства храмов и других церковных нужд организована в 12 церквях и монастырях. Епархия объяснила, что это обусловлено реалиями нашего времени, возможностью технически оснастить приходы и увеличением количества прихожан, которые пользуются только банковскими картами.