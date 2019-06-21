ИА «Ореанда-Новости» Российская государственная корпорация развития ВЭБ.РФ подала исковое заявление в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма с требованием, чтобы Украина возместила убытки, причиненные Проминвестбанку (дочерней компании ВЭБ.РФ). Указывается, что украинские власти нарушили соглашение о взаимной защите инвестиций, которое было заключено правительствами России и Украины в 1998 году.

«Сегодня пришло время призвать их к ответу», – заявил старший вице-президент правового блока госкорпорации Игорь Краснов, добавив, что в компании убеждены, что арбитраж вынесет решение в её пользу.

В 2008 году ВЭБ.РФ приобрел акции Проминвестбанка и инвестировал в его развитие денежные средства в сумме более 2,7 миллиарда долларов. Весной 2017 года Киев ввёл санкции против всех пяти работавших в стране структур российских государственных банков, в числе которых был Проминвестбанк. Им было запрещено совершать любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в том числе в пользу материнских компаний.