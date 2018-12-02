02.12.2018, 11:43
Российская молодёжь рассказала, чего больше всего ждёт и боится
ИА «Ореанда-Новости». Представители молодёжи России назвали свои главные ценности, цели и опасения. Соответствующий опрос проводила «Молодая гвардия Единой России».
Так, опрос показал, что самыми важными в жизни молодых людей России являются семейные ценности. За них проголосовали 74,8% процентов респондентов. На втором месте идут ценности профессиональной самореализации. За них свой голос отдали 48,2% молодых людей, сообщает RT. Затем следуют ценности дружбы (38,6%) и ценности образования и познания мира. За это высказались 36,1% респондентов.
Примечательно, что материальное благополучие заняло только девятое место. За него выступили только 17,2%. Ещё ниже оказались ценности славы и признания – на 12 месте с 4,6% голосов. О своеобразном рейтинге ценностей российской молодёжи рассказал глава координационного совета «Молодой гвардии» Денис Давыдов.
При этом за крепкую и гармоничную семью среди жизненных целей высказались 51,45% молодёжи, ещё 52,3% опрошенных молодых людей хотят иметь одного иди двух детей. И около 30% молодых людей говорят о том, что хотели бы завести трёх и более детей.
Рассказывая о своих планах, российская молодёжь к основным их них отнесла яркую и насыщенную впечатлениями жизнь – 45,9% респондентов. За путешествия и познания мира выступили 38,7% молодёжи, а за профессиональную реализацию – 32,7%. Кроме того, отмечается, что ради профессиональных успехов многие (45,6% опрошенных) готовы переехать в другой город.
Рассказала молодёжь России и о своих страхах. Так, молодых люди в основном беспокоятся о том, что у них не будет возможности найти себя в будущем. Этот страх есть у 53,6 опрошенных. Ещё 51% беспокоится, что не сможет реализовать свой потенциал. Кроме того, около 60,8% респондентов говорят, что боятся не найти в будущем работу, при этом некоторые трудности с трудоустройством они испытывают уже сейчас.
Всего в опросе приняли участие около 7,5 тысячи молодых людей со всех регионов страны. Исследование проводилось в рамках кампании по изучению трендов молодёжи.
Так, опрос показал, что самыми важными в жизни молодых людей России являются семейные ценности. За них проголосовали 74,8% процентов респондентов. На втором месте идут ценности профессиональной самореализации. За них свой голос отдали 48,2% молодых людей, сообщает RT. Затем следуют ценности дружбы (38,6%) и ценности образования и познания мира. За это высказались 36,1% респондентов.
Примечательно, что материальное благополучие заняло только девятое место. За него выступили только 17,2%. Ещё ниже оказались ценности славы и признания – на 12 месте с 4,6% голосов. О своеобразном рейтинге ценностей российской молодёжи рассказал глава координационного совета «Молодой гвардии» Денис Давыдов.
При этом за крепкую и гармоничную семью среди жизненных целей высказались 51,45% молодёжи, ещё 52,3% опрошенных молодых людей хотят иметь одного иди двух детей. И около 30% молодых людей говорят о том, что хотели бы завести трёх и более детей.
Рассказывая о своих планах, российская молодёжь к основным их них отнесла яркую и насыщенную впечатлениями жизнь – 45,9% респондентов. За путешествия и познания мира выступили 38,7% молодёжи, а за профессиональную реализацию – 32,7%. Кроме того, отмечается, что ради профессиональных успехов многие (45,6% опрошенных) готовы переехать в другой город.
Рассказала молодёжь России и о своих страхах. Так, молодых люди в основном беспокоятся о том, что у них не будет возможности найти себя в будущем. Этот страх есть у 53,6 опрошенных. Ещё 51% беспокоится, что не сможет реализовать свой потенциал. Кроме того, около 60,8% респондентов говорят, что боятся не найти в будущем работу, при этом некоторые трудности с трудоустройством они испытывают уже сейчас.
Всего в опросе приняли участие около 7,5 тысячи молодых людей со всех регионов страны. Исследование проводилось в рамках кампании по изучению трендов молодёжи.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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