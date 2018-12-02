Так, опрос показал, что самыми важными в жизни молодых людей России являются семейные ценности. За них проголосовали 74,8% процентов респондентов. На втором месте идут ценности профессиональной самореализации. За них свой голос отдали 48,2% молодых людей, сообщает RT. Затем следуют ценности дружбы (38,6%) и ценности образования и познания мира. За это высказались 36,1% респондентов.О своеобразном рейтинге ценностей российской молодёжи рассказал глава координационного совета «Молодой гвардии» Денис Давыдов.Рассказывая о своих планах, российская молодёжь к основным их них отнесла яркую и насыщенную впечатлениями жизнь – 45,9% респондентов.Рассказала молодёжь России и о своих страхах. Так, молодых люди в основном беспокоятся о том, что у них не будет возможности найти себя в будущем. Этот страх есть у 53,6 опрошенных. Ещё 51% беспокоится, что не сможет реализовать свой потенциал. Кроме того, около 60,8% респондентов говорят, что боятся не найти в будущем работу, при этом некоторые трудности с трудоустройством они испытывают уже сейчас.Всего в опросе приняли участие около 7,5 тысячи молодых людей со всех регионов страны. Исследование проводилось в рамках кампании по изучению трендов молодёжи.