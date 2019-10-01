ИА «Ореанда-Новости». Глава Российской академии наук заявил, что ситуация ухудшилась после реформы РАН

Точно так же как и большая часть академиков России, президент РАН полагает, что положение российской науки заметно ухудшилось по реформы, проведенной несколько лет назад. К таким выводам он пришёл, проанализировав результаты сентябрьского опроса.

Реформа 2013 года заключалась в систематизации российских государственных академий наук. К главной Академии страны присоединились Академии медицинских и сельскохозяйственных наук. Российские научные институты перешли в ведение Минобрнауки.

Кроме того, результаты опроса имеют яркую региональную окраску. Это говорит о неравномерном развитии различных областей, а также в неравномерном распределении ресурсов.