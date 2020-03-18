ИА «Ореанда-Новости» . В Оренбуржье задержали троих злоумышленников из организованной преступной группировки, укравших ценный ресурс из нефтепровода. По сообщению официального представителя МВД Ирины Волк, общая сумма ущерба составила около 300 миллионов рублей.

За время своей незаконной деятельности преступники успели произвести две крупные врезки в нефтепровод: рядом с магистралью М-5 « Урал» и у трассы из Оренбурга в Самару. Похищенный энергетический ресурс злоумышленники сначала прятали в подземные ёмкости, а затем вывозили с помощью грузовиков и продавали. Врезки в нефтепровод осуществлялись путём горизонтального бурения, а незаконные трубопроводы для откачки нефти располагались под действующими, чтобы их не сумели обнаружить. В общей сложности ОПГ похитила нефть на 300 миллионов рублей, соответствующие убытки понесли российские нефтяные корпорации «Газпром» и «Роснефть».

Следователи завели на пойманных преступников уголовные дела за кражу из нефтепровода, сотрудники полиции и Федеральной службы безопасности провели обыски и изъяли оборудование для откачки сырья, грузовой транспорт, документы и иные вещественные доказательства.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.