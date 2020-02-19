ИА «Ореанда-Новости» . В городе Кисловодск юная девушка убила родную бабушку из-за замечания по поводу плохо сделанной уборки. Об этом сообщает региональный СУ СКР.

Жестокое убийство произошло 13 февраля в Ставропольском крае. Местная школьница пришла в ярость из-за претензии, высказанной её бабушкой. Девушка схватила кухонный нож и несколько раз ударила им 59-летнюю женщину. Бабушка скончалась на месте от полученных травм.

В настоящее время несовершеннолетнюю злоумышленницу задержали. Следователи возбудили уголовное дело и решают вопрос об аресте подозреваемой.