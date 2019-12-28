ИА «Ореанда-Новости». Российская космическая система предупреждения о ракетном нападении обнаружила 64 пуска баллистических ракет.

Алексей Криворучко дал интервью газете «Красная звезда». В беседе он рассказал, что космическая система предупреждения о ракетном нападении российского производства смогла за время дежурства обнаружить 64 пуска баллистических ракет. Заместитель министра обороны отметил, что 35 пусков были иностранного происхождения.

Единая космическая система обнаружения и боевого управления (ЕКС) сможет стать основой системы предупреждения о ракетном нападении. Она также должна обеспечить глобальный контроль земного шара и снизить время, за которое обычно обнаруживали старты баллистических ракет.